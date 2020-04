La Spezia - Confesercenti, in rappresentanza di Rete imprese Italia, associazione che riunisce le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato, ha inviato ai sindaci della provincia spezzina una lettera con una serie di richieste a sostegno della aziende in questo momento di estrema difficoltà.



"In conseguenza dell'emergenza Covid-19 e del relativo lockdown delle attività produttive, chiediamo all'amministrazione comunale una serie di interventi straordinari che riteniamo necessari per consentire alle attività commerciali e artigianali i prossimi mesi che saranno caratterizzati da una gravissima crisi economica", scrivono le associazioni di categoria.



Le misure proposte da Rete imprese Italia



Tari

• Rimodulazione del Piano finanziario alla luce dei minori quantitativi di rifiuti prodotti in conseguenza della chiusura delle attività commerciali

• Esenzione dal pagamento per i mesi di marzo, aprile e maggio

• 5 rate per il pagamento, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021



Cosap

• Esenzione dal pagamento per i mesi di marzo, aprile e maggio

• Differimento del pagamento al 30 settembre 2020

• Concessione con procedure di rilascio burocraticamente snelle, di suolo pubblico aggiuntivo e gratuito, che consenta ai pubblici esercizi un adeguato distanziamento dei tavoli fino al termine dell'emergenza



Cimp

• Esenzione dal pagamento per i mesi di marzo, aprile e maggio

• Differimento del pagamento al 30 settembre 2020



Imu

• Differimento del pagamento della prima rata al 30 settembre 2020



Imposta di soggiorno

• Sospensione dell'imposta fino al 30 settembre 2020

• Differimento del pagamento delle imposte già incassate dalle strutture ricettive al 10 ottobre 2020



Piani di rientro per tributi vari

• Sospensione fino al 30 settembre 2020 e rimodulazione rateizzi concordati ante Covid-19



Parcheggi e mobilità

• 2 ore gratuite sia per i parcheggi in struttura che per le zone blu nelle giornate di venerdì, sabato e domenica fino al 31 dicembre 2020

• Parcheggi di interscambio e navetta gratuiti fino al 31 dicembre 2020

• Apertura Ztl dalle ore 9 alle ore 21 fino al 31 dicembre 2020



Locazioni

• Creazione di un fondo per il sostegno all'affitto per immobili commerciali e artigianali



Nel video allegato l'intervista ai presidenti di Confcommercio, Gianfranco Bianchi, e Confesercenti , Alessandro Ravecca, sulla difficile situazione attuale.

30/04/2020 21:20:17