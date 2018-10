Dal Quebec in visita agli allevamenti di muscoli spezzini

La Spezia - I ventitré componenti del “Convivium” Slow Food di Quebec Canada, chiamato Abitibi-Témiscamingue, capitanati da Ghislain Trudel, grande appassionato del nostro paese e della sua gastronomia, hanno scelto come tappe liguri Genova e il nostro Golfo dei Poeti per conoscere le eccellenze gastronomiche, e non solo, della nostra regione. La delegazione canadese ha potuto avvalersi dell’organizzazione della Condotta La Spezia Golfo dei Poeti, capitanata dalla fiduciaria Sandra Ansaldo. In particolare, gli ospiti hanno voluto conoscere la nostra cooperativa dei mitilicoltori.



La Condotta La Spezia Golfo dei Poeti ha così organizzato per loro un tour che li ha portati prima in barca per una visita ai vivai, a cura dell’Associazione per il mare, e poi una tappa allo stabulatore di Santa Teresa con pranzo finale a base di ostriche e muscoli. Gli ospiti canadesi sono ripartiti, entusiasti dell’ospitalità ricevuta e dei prodotti del territorio ligure, alla volta della Toscana dove li attende, a Suvereto, città Slow, la Condotta Slow Food “Costa degli Etruschi” che organizzerà per loro un altro interessante itinerario. Il gruppo è stato accompagnato da Sandra Ansaldo, Paolo Varrella consigliere della cooperativa mitilicoltori e responsabile della biodiversità della Condotta La Spezia Golfo dei Poeti, Federico Pinza , presidente della cooperativa , Luigi Martinucci, Associazione per il Mare , e il presidente GT di Slow Food Quebec.

03/10/2018 09:15:45