La Spezia - Ancora pochissimi posti disponibili per partecipare al corso di pasticceria organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. La prima sessione avrà inizio martedì 9 ottobre.

Trenta ore suddivise in dieci lezioni che si svolgeranno il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 18 all’interno del locale Chiodo Fisso della Spezia. Le lezioni, tenute da Jacopo Lecce, sono aperte a tutti, sia per coloro che vogliano approfondire la propria passione nel mondo della pasticceria sia per chi desideri stupire i propri ospiti con dolci realizzati ad arte.

Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it

05/10/2018 13:06:54