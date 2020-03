La Spezia - Sfumate definitivamente le speranze della società Anyban di ottenere un risarcimento danni di otto milioni di euro dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure orientale. La sentenza del Consiglio di Stato di oggi, infatti, pone fine ad un lungo contenzioso che aveva visto la Societè Civile Particulière ottenere, in un primo momento, una sentenza sfavorevole all’Ente di via Del Molo condannandola al risarcimento di quattro milioni e mezzo di euro.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente

pronunciandosi sugli appelli, ha dato torto all’appellata Anybam, ha riformato le sentenze impugnate stabilendo così, non solo che l'Authority spezzino apuana nulla deve ad Anybam, ma anche condannando quest’ultima al pagamento delle spese dei giudizi.



Grande soddisfazione, ovviamente, da parte dei vertici dell’AdSP che vedono così concludersi la vicenda nata da un’istanza per una concessione demaniale proposta dalla Magazzini Generali del Porto prima, e passata alla Società monegasca Anybam alla quale MGP aveva ceduto i diritti, poi, finalizzata alla realizzazione di un centro di costruzione, riparazione e ricovero nautico a Cadimare.

Redazione

13/03/2020 19:27:40