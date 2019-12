La Spezia - "L'esperienza che ho vissuto in questi anni è stata fantastica e mi ha insegnato molto. Ho cercato di creare relazioni con tutti voi, tra di voi e tra gli associati e il mondo delle istituzioni. L'impegno in questi anni è stato tanto e quindi avvertirò un iniziale senso di vuoto, ma potrò dedicare più tempo alla mia azienda e soprattutto alla mia famiglia". Dopo quattro anni alla guida degli Industriali spezzini, Francesca Cozzani si è accomiatata così dal ruolo di numero uno di Via Ceccardi, nel corso del tradizionale brindisi di auguri di Confindustria.

Un saluto fatto con la consueta cortesia unita a un pizzico di emozione, in una Sala Pozzoli stracolma di imprenditori ed esponenti del mondo economico e politico della città. Un'affluenza usuale per il brindisi di auguri, resa ancora maggiore dal fatto che quello di ieri era l'ultimo della presidente Cozzani, ormai prossima a lasciare il testimone a Mario Gerini, attuale presidente di Ance e incoming president dell'associazione. I due hanno dialogato per alcuni minuti mentre la sala andava riempiendosi, dando vita a un simbolico avvicendamento.



Poco prima, d'altronde, Gerini aveva presentato al Consiglio generale il programma del mandato e i cinque vicepresidenti, ottenendo un'approvazione unanime che spiana la strada in vista dell'ultimo step, quello dell'elezione e della nomina ufficiale a presidente provinciale di Confindustria.

La squadra proposta e votata da tutti i consiglieri presenti è composta da Giorgia Bucchioni, ad di dell'Agenzia Marittima E. Lardon & C, Ettore Antonelli, amministratore di Sat, Paolo Bertetti, vicepresidente R&D di Sanlorenzo, Marco Grillo, vicepresidente Relazioni industriali di Fincantieri, e Stefano Lucchinelli, vicepresidente di Leonardo.



Tra dieci giorni, giovedì 19 dicembre, sarà il momento della seduta dell'Assemblea che si esprimerà sul nome di Gerini con una votazione in cui il peso del voto è proporzionato a quello delle aziende rappresentate dai singoli.

TH.D.L.

10/12/2019 15:51:00