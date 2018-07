La Spezia - “Dopo l’aumento della tassa di soggiorno e della Cosap, l’amministrazione comunale ha pensato bene di adottare il sistema della manifestazione di interesse per l’organizzazione di mercati di qualità". - Franco Ferdani di Cna Commercio, Andrea Lagomarsini di Fiva Confcommercio e Stefano Donati di ANVA Confesercenti, tornano ad attaccare l'amministrazione comunale, puntando il dito sulla procedura scelta da Palazzo civico e facendo il paragone con Genova dove il sindaco Bucci ha stoppato le cosiddette manifestazioni di interesse: "Una sorta di bando di concorso predisposto con troppa fretta e che presenta diverse anomalie, realizzato per dare la possibilità ai consorzi di partecipare, nonostante le associazioni di categoria avessero espresso parere contrario. Le proposte di date presenti nel bando per le iniziative alla Spezia erano quattro, i partecipanti tre. – proseguono i referenti del commercio ambulante per le associazioni di categoria -. La prima iniziativa è saltata per i troppo ristretti tempi organizzativi. La seconda è stata affidata al Consorzio Ambulanti di Forte dei Marmi, visto che alle altre due realtà richiedenti mancavano dei documenti. Oggi veniamo a conoscenza del fatto che al bando ha partecipato anche il Consorzio di Torino “Le Crocette” che è risultato aggiudicatario dell’ultimo appuntamento in calendario per ottobre. Da ciò che sappiamo ora l’amministrazione ha riaperto il cosiddetto bando per il terzo mercato previsto del 23 settembre prossimo e riassegnato un mercato ad un altro consorzio di Forte dei Marmi”.



Privilegiare chi ogni giorno lavora sul territorio, chi fa l'ambulante qui e non altrove, magari cercando prima un dialogo, una concertazione, e non a cose fatte: “I commercianti ambulanti della provincia spezzina si chiedono la motivazione che guidi l’amministrazione, considerato che tali scelte affossano ancora di più sia l’ambulantato sia il commercio fisso già messi a dura prova dalla crisi. Inoltre, - concludono Ferdani, Lagomarsini e Donati -, queste decisioni sono state prese senza una concertazione con gli ambulanti locali ma comunicando la riapertura dei termini della manifestazione d’interesse per il terzo mercato senza particolare preavviso. A margine di questa situazione dobbiamo anche evidenziare le pessime condizioni in cui si trova il mercato del venerdì e l’urgenza che ha il pensare ad un miglioramento dello stesso ben prima di programmare altre manifestazioni”.

25/07/2018 11:12:47