La Spezia - La Cisl saluta positivamente l’avvio della gestione condivisa delle tre grandi compagnie, Costa Crociere, MSC e Royal Carribean, individuate dall'Autorità di Sistema Portuale per la gestione dei servizi crocieristici di accoglienza turistica presso il terminal passeggeri della Spezia. Così il segretario della Fisascat Cisl che segue il settore Mirko Talamone: "Questo passaggio consentirà da gennaio 2020 a nove unita di avere finalmente con la nuova società Spezia&Carrara Cruise Terminal Srl un contratto a tempo indeterminato attraverso la clausola sociale a suo tempo fortemente voluta dalla Cisl ed inserita nel bando di gara. Dopo l’avvio del servizio cercheremo di comprendere anche quali possono essere ulteriori prospettive di sviluppo e consolidamento dell’ accoglienza, di personale già altamente specializzato e professionalizzato poiche il comparto crocieristico costituisce un asset centrale dello sviluppo turistico e commerciale del territorio”.



Antonio Carro Segretario Generale della Cisl sottolinea “come questo sia l’inizio di un percorso stabilito, fortemente auspicato con l’approvazione del Prp e ampiamente sostenuto dalla Cisl che coniuga i traffici mercantili con quelli passeggeri, in una visione di un modello europeo costruito su sostenibilità ambientale e sviluppo di entrambe le attività marittime. Proprio per questo chiediamo ora a tutti i soggetti certezza sui lavori come da cronoprogramma affinché si realizzi nei tempi previsti il molo crociere e lo sviluppo dei traffici mercantili cosi come previsto con il raddoppio del Molo Garibaldi, del 3^ Bacino con il nuovo fascio di binari e la stazione marittima merci”.

Redazione

20/12/2019 10:35:12