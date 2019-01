La Spezia - Diventare chef. E diventarlo con un maestro d'eccezione: lo stellato Michelin Mauro Ricciardi della Locanda dell'Angelo, ad Ameglia. A proporre questa notevole occasione di formazione, che risponde al nome 'Sistema turismo – Qualificare l'offerta, strategia per il territorio', è un'aggregazione temporanea composta da Formimpresa Liguria, Isforcoop, Cnos Fap Liguria Toscana, Opera diocesana Madonna dei bambini e Lavagna Sviluppo scrl. Il corso, cofinanziato dall'Unione europea, è rivolto a quindici tra giovani e adulti disoccupati o in stato di non occupazione (cioè con un reddito annuale inferiore agli 8mila euro per i subordinati e ai 4.800 per gli autonomi) in possesso di uno di questi titoli: qualifica triennale di IeFP istituto alberghiero; diploma di scuola secondaria superiore; laurea vecchio o nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente legalmente riconosciuto. Oltreché sotto l'ala di chef Ricciardi, il corso – 800 ore in tutto, 240 delle quali di stage aziendale – si terrà anche alla sede di Formimpresa Liguria, al 13 di Via Borachia alla Spezia.



“Lo chef – mette in chiaro l'avviso di Formimpresa - è il responsabile della cucina in ristoranti e alberghi di medio-grandi dimensioni, provvede alla predisposizione del menù e delle ricette creando nuovi piatti, con particolare attenzione alla cucina del territorio. Individua nuove tendenze culinarie e sperimenta proposte innovative. Dispone gli alimenti sui piatti in modo elegante e corretto. Cura il rispetto delle tecniche di conservazione, preparazione e cottura degli alimenti. Possiede vaste competenze in materia di alimenti e alimentazione, nutrizione ed effetti derivanti dalle modificazioni dei cibi a seguito dei vari trattamenti. Possiede vaste competenze di pasticceria e panificazione. Utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili dai più tradizionali a quelli più moderni. Sceglie e forma il personale. Dirige la brigata di cucina. Istruisce il personale di sala per quanto riguarda il menù, il piatto del giorno e le varie ricette di cucina. Determina il costo dei piatti. Gestisce gli approvvigionamenti verificando la qualità dei prodotti forniti e la loro provenienza. Coordina il lavoro della brigata di cucina assegnando i compiti e controllandone l'esecuzione. Controlla la qualità dei cibi preparati. Risponde della sicurezza dell'ambito lavorativo, del livello di sicurezza dei prodotti e del livello sanitario dei locali del reparto cucina. Assicura la buona funzionalità dei macchinari”.



Gli interessati a questo intenso percorso utile a guadagnare la qualific di chef possono far domanda entro le 12.00 del prossimo 7 febbraio ai vari enti proponenti. Scheda informativa e modulistica per la domanda sono disponibili sui loro siti: www.formimpresaliguria.it, www.villaggio.org, www.scuolalberghira.it e www.cnosfap.it.

REDAZIONE

14/01/2019 21:01:05