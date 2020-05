Cgil: “I Comuni proroghino versamento Imu”

La Spezia - “E' i portante prorogare i termini del pagamento IMU. Ci appelliamo al Presidente della Provincia Peracchini e a tutti i Sindaci del territorio.” Così la segreteria Cgil della Spezia, che continua: ”Inizialmente il governo aveva deciso di rinviare la rata di giugno a dicembre, poi c'è stato un ripensamento. Il risultato sarà la corsa ai nostri uffici con code e disagi per gli utenti, specialmente anziani, avendo a disposizione una finestra temporale di sole tre settimane; per ovviare apriremo i nostri sportelli anche per due sabati di giugno, ma sarà comunque difficile da gestire, solo come Caaf CGIL curiamo circa 7000 pratiche l'anno. Il decreto rilancio ha cancellato la data di giugno per il settore turistico, si può quindi estendere al resto. I sindaci hanno la facoltà di concedere proroghe, spostare in avanti la scadenza sarebbe una soluzione giusta ed equa".

Redazione

28/05/2020 16:40:12