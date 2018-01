La Spezia - Importante realtà specializzata nella formazione linguistica facente parte dei gruppi CITIC e BPEA ricerca per le proprie filiali di La Spezia e Massa un Sales Area Manager. Dovrà seguire la gestione commerciale e strategica delle due sedi pianificando attività di marketing, partnership e convenzioni con le realtà locali. Il candidato ha pluriennale esperienza di vendita e gestione di reti vendita, spiccate doti commerciali, leadership e dinamismo, capacità di lavorare per obiettivi e di gestire un gruppo di lavoro, una buona conoscenza della lingua inglese. Gli/Le interessati/e possono inviare CV con foto e consenso trattamento dati (D.Lgs 196/03), citando il Rif. SAM, all’e-mail: gguidi@wallstreet.it .

