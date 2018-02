La Spezia - “Finanziamo gli studi” è la nuova iniziativa a sostegno degli studenti universitari promossa da Crédit Agricole Carispezia e Fondazione Carispezia, in collaborazione con la Caritas Diocesana.

Il progetto è nato per sostenere la crescita e la formazione degli studenti universitari, supportandoli nel pagamento delle tasse di iscrizione e di tutte le altre spese connesse agli studi.

L’offerta è aperta a studenti intenzionati a iscriversi o che già frequentano l’università (corsi di laurea triennale, specialistica, a ciclo unico), corsi di specializzazione post diploma o post laurea e master, che saranno selezionati per requisiti di merito scolastico.

Fondazione Carispezia fornirà a favore degli studenti con ISEE familiare inferiore ai 50.000 euro la garanzia sul regolare rimborso del finanziamento.

L’iniziativa proposta si configura come un’apertura di credito in conto corrente con messa a disposizione delle somme in tranche annuali. Una volta conclusi gli studi, lo studente potrà usufruire di un periodo free di 12 mesi, al termine del quale può rimborsare le somme utilizzate in un’unica soluzione o attraverso un prestito personale ordinario a condizioni agevolate.

“Finanziamo gli studi” è il Prestito d’Onore pensato per dare un servizio innovativo agli studenti ma anche per essere uno strumento di educazione alla gestione responsabile del risparmio e un’opportunità di crescita personale e sociale per i più meritevoli.

Per tutti i dettagli è possibile rivolgersi fin da subito presso la Sede di Crédit Agricole Carispezia di Via Biassa, 77 alla Spezia, dove sarà presente un referente a disposizione di famiglie e ragazzi interessati.

