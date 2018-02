Cambia la raccolta? Cento campane messe all'asta

La Spezia - Un'asta che è il segno dei tempi che cambiano. Con l'entrata a regime in gran parte della provincia della raccolta porta a porta, cassonetti e campane di vecchia generazione iniziano a diventare inutili. Così Acam Ambiente ha deciso di mettere in vendita cento campane di proprieta` adibite alla raccolta stradale di rifiuti (prevalentemente vetro), in un blocco unico non frazionabile. L’importo a base d’asta e` fissato in 5mila euro (Iva esclusa) e l'incanto sarà aggiudicato al concorrente che presentera` l’offerta piu` alta.



Via cassonetti e campane di vecchia generazione, per far spazio ai nuovi contenitori intelligenti che saranno installati nel territorio comunale spezzino, ma anche per differenziare il materiale a disposizione dell'azienda. Acam, infatti, precisa che "saranno accettate anche offerte che prevedano la permuta dell’intero blocco di campane con un numero congruo di cassonetti a caricamento posteriore da 1100 litri".



Alcune delle campane in vendita sono parzialmente danneggiate, quindi la movimentazione deve essere eseguita mediante utilizzo di apposito mezzo munito di gru, con gli oneri di carico e trasporto a carico dell'offerente.

Le campane sono visibili presso la sede Acam Ambiente di Via Martiri di Vinca, nel comune di Arcola. L'asta e` pubblicata come "vendita di bene con la formula di cessione c.d. "visto e piaciuto". Pertanto e` obbligatoria la preventiva ispezione guidata delle campane oggetto dell'asta.

TH.D.L.

09/02/2018 16:21:18