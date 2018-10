La Spezia - “Invitiamo il governo a spiegare quanto prima se nella Manovra che si accinge a variare c'è, oltre all'incremento del deficit, una componente legata a crescita e occupazione. Solo se c'è è possibile rendere sostenibile l'incremento del deficit, perché una maggior crescita ridurrebbe il debito. Se invece è una manovra prevalentemente di spesa, è evidente che andrà a creare tensione sui mercati e con l'Europa. Perché è vero che serve stabilità politica, ma occorre anche sostenibilità economica”. Così Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria, si è rivolgo oggi al governo al convegno a tema Blue economy organizzato dalla sezione spezzina dell'associazione industriali a Villa Marigola.



“Il nostro obbiettivo non è far cadere governi – ha proseguito -, ma fare in modo che non facciano errori. Quando aumenta lo spread, aumentano i mutui delle famiglie, i costi dei tassi di interesse delle imprese e i costi di finanziabilità del debito pubblico dello Stato. E ai politici e a quei ministri che dicono che se ne fregano dello spread perché il popolo è con loro, ricordo che se aumenta lo spread il popolo si incazza”. Un messaggio alla Lega: “Non può essere verde in Veneto e gialloverde a Roma. Serve coerenza. E se il governo vara un provvedimento ostile per l'impresa, è un provvedimento gialloverde”.



Tra i passaggi del presidente, uno sull'Europa: “Ne serve di più, anche se va riformata. Ma un'Italia che esce dall'Europa è un'Italia che non conosce i suoi fondamentali economici”. Un Paese che è “la seconda manifattura in Europa, nonostante tasse e costo dell'energia più alti del 20 e del 30 per cento rispetto alla Germania, uno spread più alto rispetto ai tedeschi, deficit infrastrutturali, tempi lunghi della giustizia. Immaginiamo dove potremmo arrivare rimuovendo parte di questo deficit di competitività. Diventeremmo il primo paese industriale al mondo”.

