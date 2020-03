Aperture pomeridiane, in Piazza Cavour esordio del giovedì

La Spezia - Affari non certo esagerati in questi dieci particolarissimi giorni ma c'è tanta voglia di reagire e di pensare in positivo dalle parti di Piazza Cavour. Diversi i banchi vuoti, specialmente nell'area più densa di operatori orientali che, probabilmente come in alcuni negozi e locali sparsi per tutto il comune, hanno scelto di mettersi in auto-isolamento nell'attesa che passi il momento. Ma c'è chiaramente voglia di pensare ad altro, magari a quella primavera che porta il sole e piano piano anche i turisti: ad ogni modo una novità c'è. A partire dal prossimo 5 piazza Cavour sarà operativa tutti i giovedì. C'è l'ok da parte del Comune della Spezia dopo l'ultima riunione con gli operatori e i rappresentanti: dal lunedì al sabato tutte le mattine, martedì, venerdì e adesso anche giovedì il mercato sarà a disposizione anche nel pomeriggio.

Redazione

02/03/2020 15:42:53