La Spezia - Buoni propositi per il nuovo anno: trovare lavoro o mollare quello attuale e acchiapparne uno migliore. Quale miglior casa fare, allora, se non spulciare tra le posizioni professionali richieste nello Spezzino e riportate sul Portale della Regione? Le opportunità, del resto, non mancano. Un copioso novero lo si trova nel ramo dell'informatica: webmaster, progettisti, sviluppatori e tester di software, programmatori. E ancora, Capgemini cerca cinque system engineers.



Capitolo mani d'oro e dintorni: cercasi un coloritore imbianchino e un posatore di cartongesso a Santo Stefano, mentre nel capoluogo c'è necessità di due saldatori e di un installatore e manutentore di impianti termo-idraulici e di condizionamento, un muratore e un carpentiere edile a Vezzano, un falegname (e un tirocinante tale) a Riccò.



In quel di Beverino servono sei operai qualificati per lavori su impianti e linee di Enel Distribuzione, mentre una società attiva nel settore contact center cerca dieci tra consulenti e addetti al call center. Non mancano occasioni per autisti: ad Arcola ne occorrono cinque per gli scuolabus e tre per autoarticolati. C'è anche un posto vacante in una ditta che si occupa di autospurgo e che appunto cerca un conduttore dei mezzi. Spazio anche a pizzaioli, baristi, animatori turistici e qualche altra figura... magari una che vi calza a pennello. Ma occhio alle scadenze: alcune offerte rischiano di evaporare fra una manciata di giorni, fermo restando le possibili proroghe.



Tutte le offerte a questo link https://flguest.regione.liguria.it/public/#/dashboard/annunci

REDAZIONE

02/01/2019 19:04:00