La Spezia - La Camera di Commercio Riviere di Liguria rende noto di aver indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti, di cui uno riservato al personale interno, nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente amministrativo-contabile” con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il termine per la presentazione delle domande scade il primo marzo 2020. I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della domanda e l’articolazione della procedura concorsuale sono precisati nell'avviso di selezione reperibile sul sito istituzionale (percorso: Home page/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso).

Al via il concorso per impiegati amministrativi della Camera di Commercio

