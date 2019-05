La Spezia - Assemblea pubblica organizzata da Assotir l'11 maggio a partire dalle 10 all’NH Hotel della Spezia, Via XX Settembre. Saranno presenti Sandro Spinetta presidente provinciale, Stefano Tognoni, segretario provinciale, Patrizio Loffarelli, responsabile Infrastrutture e Portualità, Claudio Donati segretario generale. Nel corso della mattinata verranno affrontati diversi temi di respiro nazionale a partire dai costi minimi volti a garantire la sicurezza, la trasparenza del mercato e maggiori controlli nel settore, rispetto della scadenza di legge per i tempi di pagamento, disciplina della subvezione. Verrà condotto anche un approfondimento a livello locale sull' adeguamento Rto sul percorso autostradale fino al casello più vicino al punto di carico/scarico per la sicurezza su strade comunali, provinciali e statali, costi autostradali riguardanti il casello di Santo Stefano, garanzia tempi di carico/scarico al fine di evitare code di attesa al porto e alle aree retroportuali. Alle 12.30, al termine dei lavori, è previsto un light lunch con i partecipanti.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK