Addio a Francesco Botto, storica figura della Confartigianato spezzina

La Spezia - E' scomparso la scorsa notte Francesco Botto, storico direttore di Confartigianato La Spezia, per trent'anni componente della Commissione Provinciale Artigianato della Camera di Commercio ed ex presidente del Consorzio Ameglia Sviluppo e Consorzio Val Graveglia. "Una perdita dolorosa per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, per tutta la famiglia della Confartigianato, ma anche per la nostra provincia, che perde uno dei suoi uomini migliori. Un uomo disponibile con tutti, profondamente buono, onesto e generoso. Innamorato della sua Famiglia, della Confartigianato e delle sue Imprese. Ha lavorato fino a pochi giorni fa , con passione e professionalità, come sempre. A Elena, Annalisa e Tiziana un abbraccio affettuoso da tutti noi che gli abbiamo voluto bene", scrive in un messaggio di cordoglio Confartigianato.

"Se ne va una persona buona, per bene, sempre cordiale e con me prodiga di consigli.

Ricordo tante discussioni per la realizzazione della zona artigianale di Ameglia, a cui si era dedicato negli ultimi anni, e poi le cene del calcio. Per il calcio ad Ameglia ha fatto molto, nell'Amegliasport prima e nel Foce Magra Ameglia poi, ed era un vero punto di riferimento.

Ricordo con affetto le parole che mi ha detto l'ultima volta che l'ho incontrato, già sofferente", il ricordo dell'ex sindaco di Ameglia, Umberto Galazzo.

Redazione

03/05/2020 13:33:17