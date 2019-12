- Ancora pochi giorni e la Casa musicale Pietro Biso chiuderà i battenti. Mentre è confermata l'apertura di un negozio di abbigliamento al posto del consolidato ritrovo di musicisti e appassionati un punto rimane in sospeso: cosa accadrà alla storica insegna che da ottantacinque anni è il "faro" di Via Prione assieme alla scalinata e alla galleria ( leggi qui qui ).L'auspicio sarebbe che, al di là della ristrutturazione del fondo, almeno la facciata possa rimanere intatta. Insegna compresa.Cala il sipario su un'attività e ne arriva un'altra andando a colmare un buco che se non fosse stato riempito avrebbe potuto creare sicuramente smarrimento. La sensazione di una chiusura così importante, comunque, per i clienti affezionati e chi improvvisamente se ne è ricordato non è delle più piacevoli.Il commercio però riparte e a questa nuova apertura, non si sa ancora se arriverà un negozio monomarca oppure più brand da copertina patinata come vorrebbe un fondo pregiato, se ne aggiunge un'altra poco lontano dal 171 di Biso andando verso i giardini. Anche in questo caso aprirà i battenti un altro negozio di abbigliamento.Ad anno in procinto di finire sono diversi i negozi che hanno chiuso i battenti oppure si sono trasferiti. Dopo il boom del food degli ultimi anni viene da chiedersi se il 2020 sarà quello dei vestiti.