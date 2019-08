La Spezia - Grandi novità in vista per il Polo universitario "G. Marconi" e per i suoi studenti.

I lavori edili all'interno dell'ex ospedale Falcomatà sono conclusi e occorrerà attendere ancora solamente un paio di mesi per l'installazione di tutti gli arredi. In autunno, dunque, la futura sede della cosiddetta Accademia del mare potrà accogliere l'inaugurazione dell'anno accademico con il magnifico rettore Paolo Comanducci. Con l'inizio del 2020 prenderanno il via i traslochi e il secondo semestre dovrebbe vedere tutti gli studenti prendere posto nelle nuove aule di Viale Fieschi.



L’investimento complessivo ammonta ad oltre 13 milioni di euro di cui 9,5 milioni di fondi Fsc (ex Fas) gestiti dalla Regione Liguria, 1,6 milioni del Comune della Spezia e 2 milioni del Dltm. Nel marzo scorso erano stati inaugurati i nuovi laboratori del Polo universitario "G. Marconi", realizzati all'interno dell'ex capannone frigoriferi dell'arsenale nei pressi della Torre d'angolo che si trova all'incrocio tra Viale Fieschi e Viale Amendola. Prossimamente dunque anche il secondo lotto dei lavori terminerà.



Nel frattempo i soci di Promostudi hanno manifestato grande interesse nel potenziare l'offerta del Polo universitario. L'ipotesi allo studio è quella di avviare un altro corso di laurea che sia legato all'economia del mare che abbia le caratteristiche di esclusività e declinazione territoriale. Come Ingegneria nautica, quindi: che si trovi solamente alla Spezia e che sia collegato a doppio filo con le aziende locali.



Thomas De Luca

Redazione

29/08/2019 20:03:15