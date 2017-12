La Spezia - Speravano in un Natale migliore, più ricco. Anche se la corsa all'ultimo minuto per i regali sta dando qualche piacevole sorpresa i fasti di qualche anno fa sono ben lontani. Lo sanno i commercianti del centro storico spezzino, ne sono perfettamente a conoscenza tant'è che negli ultimi tempi non ne hanno fatto mistero con nessuno cercano di riportare più gente possibile in centro città.

E' una battaglia difficile da affrontare per una serie di motivi bisogna essere tutti d'accordo, almeno la maggior parte ed è necessario avere le idee chiare. Da questo punto di vista il Comitato 'La Spezia vivi il centro' ha cercato di smuovere le acque e qualcosa sembra muoversi.

Con la fidelity card entrata in circolo ormai da un anno i benefici si vedono. "Sta funzionando - ha spiegato la presidente Marina Geirola - sono sempre di più gli spezzini che mostrano la carta negli esercizi del centro. Anche i commercianti sono soddisfatti ed è sempre più richiesta. E' molto positivo che gli spezzini rispondano".



Gli orari di lavoro si allungano, i commercianti cercano di cambiare passo, ma l'economia e le tasche sgonfie degli italiani non rendono la vita facile a nessuno a partire naturalmente da chi deve spendere. La disponibilità a spendere è sempre minore e per i regali si parte da un prezzo minimo di 10 euro ad un massimo di 30 euro.

"Questo è stato un anno davvero particolare - spiega ancora Geirola dal comitato- non è stato brillante. E in questi giorni notiamo una netta differenza in negativo, rispetto agli anni passati. Per noi non è facile competere con i colossi del commerciali che comunque fatturano su una fetta di mercato che in passato era coperta con il nostro lavoro e con l'e-commerce stesso. In particolare per quanto riguarda internet molte di queste aziende pagano le tasse all'estero bloccando di fatto l'economia italiana".



L'auspicio per i commercianti e per i membri del comitato "La Spezia vivi il centro" è che la prossima ondata di super sconti per i saldi invernali che alla Spezia cominceranno il 5 gennaio per protrarsi fino al 28 febbraio.



(Foto: repertorio)

CHIARA ALFONZETTI

24/12/2017 19:30:30