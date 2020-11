A lezione di Haccp con Confartigianato, rigorosamente online

La Spezia - Confartigianato La Spezia sta organizzando una nuova sessione del corso HACCP in modalità videoconferenza sulla piattaforma Google Meet secondo il seguente calendario:



MODULO “A"

Mercoledì 25 novembre 2020 h: 08.30-12.30

(4 ore di base, per chiunque opera nel settore alimentare, anche per chi effettua la sola attività di somministrazione e/o vendita)



MODULO “B"

Lunedì 30 novembre 2020 h: 08.30-12.30

(4 ore di specializzazione, da aggiungere alle prime 4 ore di base, per chi effettua attività di produzione/manipolazione di alimenti e per titolari di attività del settore alimentare)



MODULO “ALLERGENI”

Mercoledì 2 dicembre 2020 h: 08.30-10.30

(2 ore in materia di allergeni, per chiunque opera nel settore alimentare)





Per informazioni contattare l'Ufficio Formzione al numero 0187.286648 oppure scrivere all’indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it.

Redazione

12/11/2020 19:09:41