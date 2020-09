"Screening sierologico su chi lavora in arsenale", richiesta di FLP Difesa

La Spezia - "Venga valutata la possibilità di sottoporre i lavoratori, su base volontaria, ad uno screening sierologico volto all’individuazione degli anticorpi specifici per la diagnosi di infezione da COVID-19". Lo chiede Christian Palladino, coordinatore provinciale di FLP Difesa per la Spezia e Massa-Carrara. Il rappresentante sindacale ha inviato nelle scorse ore una missiva al direttore dell'arsenale militare, il contrammiraglio Andrea Benedetti, sulla scorta della notizia di alcuni casi positivi sia tra personale civile che militare. "Una circostanza che riflette negativamente sullo stato d’ animo dei dipendenti e delle loro famiglie", osserva Palladino.

Per la prima volta dunque si chiede uno screening, si base volontaria, che coinvolga chi vive la base quotidianamente. In particolare "lavoratori appartenenti a categorie piu’ sensibili e soggette a maggiori o eventuali contatti, quali lavoratori dell’URP, sala medica, personale che lavora a bordo delle navi o al fianco di ditte esterne e che vengano superati quegli elementi ostativi per l’ effettuazione il suddetto esame. In un panorama del genere, e con le prospettive delineate, e’ inevitabile tenere alza l’ attenzione ed alimentare il

senso di responsabilità dei Dirigenti e di ognuno di noi".

REDAZIONE

19/09/2020 18:41:41