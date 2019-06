La Spezia - "Contro il recapito a giorni alterni lavoratori postali in sciopero". Questo lo slogan che ha campeggiato in mattinata in Piazza Verdi. Nella giornata di oggi infatti il sindacalismo di base delle poste (che comprende Cub poste, Sicobas poste, Cobas poste e Slg cub poste) ha proclamato per oggi un giorno intero di sciopero.

La manifestazione principale si è tenuta a Roma e in varie sedi in Italia. La Spezia ha risposto con un assemblamento davanti alle poste centrali. Al centro della protesta la contrarietà alla riorganizzazione del recapito a "giorni alterni", la chiusura degli uffici postali, la riduzione dei centri di meccanizzazione postale, l'esternalizzazione della logistica e la precarietà.

"I sindacati di base coinvolti - si legge in una nota - vogliono arrivare ad assunzioni stabili e di massa, a una copertura reale del fabbisogno nei posti di lavoro (recapito, sportelleria, centi meccnaizzazione postale, nrd), assoluta sicurezza sul lavoro, azzeramento delle graduatorie per i trasferimenti, aperture degli uffici postali nelle località più disagiate, consegna quotidiana della corrispondenza e ridimensionamento delle zone con una nuova riparemetrazione. Dovrà essere reale e non a tavolino. Il settore deve vivere un reale ritorno alla sua funzione originaria quale servizio pubblico".



