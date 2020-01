"Inaccettabile la chiusura della parafarmacia alle Terrazze"

La Spezia - Domani, domenica 12 gennaio, la para farmacia Oasi Natur, afferente alla società Benessere Mio, situata al piano terra del Centro Le Terrazze, chiuderà le saracinesche per sempre. "Un fulmine a ciel sereno per i 4 lavoratori che ieri hanno ricevuto le lettere di trasferimento per altre sedi in Italia e la comunicazione della chiusura definitiva del negozio nella giornata di domani- dice Luca Comiti, Segretario provinciale della Filcams Cgil- Due giorni di preavviso. Ed entro mercoledì prossimo, sempre secondo la lettera, devono imballare la merce e sgomberare il negozio."



Continua Comiti: "Eravamo a conoscenza del momento di difficoltà del negozio, ma non era mai stata ventilata la chiusura, e da un momento all'altro poi. Abbiamo subito chiesto lumi alla Direzione de Le Terazze, che ci hanno risposto che non ne sapevano nulla, anzi chiedendo a noi informazioni. Una presa in giro. Possibile che la Direzione non sapesse nulla? Si rincorrono voci su un probabile subentro di un negozio di abbigliamento e la Direzione cade dalle nuvole?"



Conclude il segretario Filcams: "Come sindacato abbiamo già attivato i nostri legali per impugnare i trasferimenti e difendere i diritti dei quattro lavoratori. L'atteggiamento dell'Azienda e della Direzione delle Terrazze è inaccettabile e gravissimo: le crisi vanno gestite, devono essere individuate soluzioni di passaggio e di ricollocamento dei lavoratori, coinvolgendo le organizzazioni sindacali. E' impensabile chiudere un negozio e dire ad un lavoratore che deve cambiare città da un giorno all'altro. Dove siamo, nel MedioEvo? Stiamo parlando di servi della gleba? Le Terrazze continuano a essere un luogo in cui i lavoratori sono iper sfruttati e i diritti sindacali messi costantemente in discussione. Da anni lottiamo contro questa gestione irrispettosa dei diritti dei lavoratori, è ora che anche la politica e le Istituzioni si facciano sentire."

Redazione

11/01/2020 10:11:32