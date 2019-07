La Spezia - Che siano le vetrine o l’interno del negozio, magari le tovaglie sulle tavole dei ristoranti oppure i particolari di un dehor o il colore di un cocktail o di un gadget da regalare. Tutto purché sia il rosa il tema dominante della prossima settimana nelle vie del centro e non solo. L'hanno chiamata la Settimana rosa dello shopping quella dal 15 al 20 luglio. Loro sono gli animatori del Civ Spezia in centro e lanciano quest'iniziativa già tentata la scorsa stagione.

"La speranza è che aderiscano un po’ di colleghi, anche non del nostro Civ - spiegano - Non ci vuole molto basta un po’ di fantasia e voglia di fare per rallegrare e colorare la città, un piccolo sforzo da parte dei commercianti per farla restare negli occhi e nel cuore dei numerosi turisti presenti in città in questi giorni. Sarebbe bello che, tornando a casa, raccontassero della bellezza, il colore, la voglia di fare e la disponibilità trovata qui. Un utopia?". La risposta è dietro l'angolo.

REDAZIONE

14/07/2019 17:45:26