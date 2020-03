La Spezia - «Abbiamo scritto al prefetto della Spezia per chiedere il rispetto delle norme igienico sanitarie legate all’emergenza Coronavirus. La segreteria provinciale Fit – Cisl sottolinea la situazione di forte disagio che si sta verificando alle fermate cittadine e sugli autobus Atc che trasportano i lavoratori nella zona produttiva del Muggiano e del levante spezzino. La ressa è talmente elevata che registriamo la difficoltà nel garantire le distanze di sicurezza tra l’utenza come prevedono le disposizioni delle autorità». Lo dicono Marco Moretti, segretario provinciale Fit Cisl e Fausto Bruni, responsabile del Trasporto pubblico locale per la sigla sindacale di via Taviani. «Abbiamo chiesto un intervento immediato sul territorio e presso le strutture produttive affinché si prenda in considerazione l’organizzazione del trasporto e gli orari in modo da favorire al massimo la sicurezza di personale e utenti», concludono.

Redazione

11/03/2020 19:11:53