La Spezia - Anche Rete Imprese Italia, in rappresentanza di Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, interviene in merito all’aumento della Cosap per il commercio ambulante nel Comune della Spezia. "I commercianti ambulanti, dopo aver atteso per anni delle mancate risposte, hanno da subito richiesto alla nuova amministrazione comunale spezzina appena insediata di risolvere le problematiche presenti nei mercati. La risposta è stata l’aumentato della Cosap del 36%". Nella nota congiunta le categorie si chiedono se non fosse anzi il caso che l’amministrazione si adoperasse per rientrare dei forti debiti che molti hanno verso Spezia Risorse: "In un momento di crisi come questo, che dura da anni per il nostro settore, ha invece pensato di aumentare questa tassa, senza prevedere nessuna concertazione con noi. Così facendo chi ha sempre pagato si ritrova un maggiore balzello chi, invece, ha sempre evaso avrà solo il debito aumentato. Sarebbe meglio prima verificare eventuali debiti come per esempio quelli relativi alla Tari che tante persone e attività non pagano, e se invece fossero pagati da tutti potrebbero diminuire. Cambiano i suonatori, ma non la musica”.

09/03/2018 12:44:59