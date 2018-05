La Spezia - Campiglia piace proprio a tutti, anche alle star. Oggi pomeriggio infatti, oltre al disagio per la mancanza d'acqua, c'è stato un momento di allegria. Il bluesman Zucchero, Adelmo Fornaciari, si è concesso una visita lampo nello splendido borgo a picco sul mare.



La toccata e fuga è dovuta a questioni culinarie. Zucchero infatti è arrivato a Campiglia per acquistare della cima biologica della Val di Vara alla Ligure da asporto. La sua presenza non è passata inosservata e Cesare Guatteri ha voluto condividere con CDS lo scatto che lo immortala con il cantante che in questo periodo è immerso in tanti progetti musicali e concerti che lo porteranno in giro per il mondo.

C.ALF

20/05/2018 22:00:02