La Spezia - Per rispondere alle tante richieste del pubblico che ha chiesto di poter partecipare all'evento di questa sera ore 21.00 al Museo Lia dove sarà presente Vittorio Sgarbi nell'ambito della manifestazione "Non è mai troppo tardi - Dario Vergassola a lezione d'arte" oltre agli 80 posti disponibili nella sala della Nature Morte e i 120 posti nella sala nella convegni interna al museo sarà possibile grazie a un ulteriore schermo assistere anche dall'esterno del museo.

