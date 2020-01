La Spezia - Prima il censimento delle opere poi una mostra. Su proposta dei consiglieri comunali Luigi De Luca e Marco Frascatore della lista, il sindaco della Spezia, titolare della delega alla cultura, Pierluigi Peracchini accorda l'iter con obiettivo culminante una mostra dedicata a Navarrino Navarrini, artista nato nel Prione. Prima di tutto però un lavoro di archiviazione delle opere sparse sui territori, anche di proprietà dei privati per capire il volume della produzione dell'artista nato il 12 luglio 1892 nel quartiere del Prione, da famiglia di muratori originaria del Mugello. Fu grazie alle borse di studio assegnategli dal Comune della Spezia che Navarrini frequentò dapprima l’Accademia fiorentina di Belle Arti, dove segue gli insegnamenti del maestro xilografo ed affreschista piceno Adolfo De Carolis, in seguito l’Istituto di Affrescatura “Santa Croce” a Firenze sotto la guida del Lolli.



Diversi sono stati i soggetti rappresentati dal maestro Navarrino Navarrini, basti ricordare a i pescatori, le pescivendole, i timonieri, i pirati, i cavalli, le ballerine, le nature morte, le roselline ed altri diversi soggetti, che richiamano un interesse preciso per la sua città di origine e che sono stati immortalati conferendo loro l’incanto di una poesia che è riuscita a strappare gli istanti rappresentati all’inevitabile risucchio delle cose che passano senza lasciar traccia.



Fra gli affreschi eseguiti ricordiamo l’ornamento della Cappella dell’Immacolata della Chiesa di Santa Maria (1927), le pitture murali nella Chiesa della Scorza (1950), nella sede dell’Unione Fraterna (1951), nell’Albergo delle Palme (1953) e nell’Albergo Tirreno. Navarrini dimostra la sua volontà di partecipazione alla diffusione della cultura figurativa alla Spezia con la Presidenza dell’Associazione Spezzina Pittori e scultori che organizzava, nella palestra di Piazza Verdi o in Sala Dante, mostre annuali davvero interessanti. Numerose le partecipazioni alle mostre nazionali: è invitato alla mostra nazionale a Torino nel 1928, a quelle di Firenze, Ravenna e Milano nel 1933, al prestigioso “Bergamo”, al “Marzotto”, al “Modigliani”, alle rassegne degli artisti liguri in Argentina e alla mostra “Chopin” di Varsavia, oltre che al premio “Golfo della Spezia” e alla Quadriennale romana. È ammesso a due Biennali veneziane (1942 e 1950).

Poche le sue mostre personali; memorabile rimane quella al “Croce di Malta” nel 1927.

Redazione

28/01/2020 10:21:30