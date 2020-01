La Spezia - La Fondazione Villaggio Famiglia, nell’ambito delle iniziative organizzate dal presidente Bruno Dal Molin per realizzare momenti d’incontro fra le generazioni, ha promosso quest’oggi una visita alla mostra di auto d’epoca del dott. Paolo Peirone. Il noto veterinario ha ospitato nel suo garage “A Rusena”, nel quartiere di Rebocco, una delegazione di studenti dell’istituto Einaudi-Chiodo, accompagnati dal professor Chiuminati, al fine di far conoscere ai ragazzi le particolarità tecniche di esemplari, in alcuni casi molto rari, di automobili dal grande valore storico.



Nel corso dell’evento, avvenuto alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, del presidente del consiglio comunale Giulio Guerri, dello scrittore Giovanni Billotti, dell’ammiraglio Franco Reisoli, di vari sostenitori della Fondazione Villaggio Famiglia ed appassionati di motori, Dal Molin e Peirone hanno sottolineato l’importanza di trovare sempre nuove occasioni per trasmettere ai giovani conoscenze ed esperienze, facendo stare insieme le generazioni; in particolare è stato evidenziato anche dal sindaco come il patrimonio tecnologico ed industriale rappresentato dai motori è stato nei decenni passati un elemento di avanguardia e motivo di orgoglio per il nostro Paese e deve servire oggi come stimolo per renderci consapevoli delle grandi potenzialità dell’Italia e dei punti di riferimento dai quali ripartire, in un’epoca che vede invece un generale declino della nostra economia, per restituire slancio e capacità di crescita alla nostra comunità nazionale.



La mostra, con l’incontro di oggi, viene messa a disposizione della città, affinché appassionati, studenti e turisti possano visitarla e quindi servire a favorire momenti d’incontro dal significativo valore sociale e culturale, per trasmetterne i valori che ogni generazione possiede.

Redazione

30/01/2020 18:47:28