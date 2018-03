La Spezia - La Società dei Concerti - supportata dall’Alliance Française della Spezia i cui soci cureranno l’approfondimento storico-filologico mediante alcune conversazioni introduttive - dedica alla complessa ed affascinante figura di Claude Debussy in occasione del primo centenario della morte, un ciclo di concerti intitolato “Claude Debussy. Il Richiamo, l’Iniziazione”. Il ciclo prevede quattro appuntamenti concertistici e due proiezioni cineatografiche, che perseguiranno lo scopo di sensibilizzare il pubblico spezzino all’ascolto, adeguatamente guidato e contestualizzato, delle composizioni del musicista di Saint-Germain-en-Laye. Ecco il calendario delle attività: si parte sabato 10 marzo alle 16.30 al CAMeC, con il trio composto da Monica Benvenuti (soprano), Valentina Renesto (sassofono contralto) e Giuseppe Bruno (pianoforte). Il programma prevede l’esecuzione degli Etudes Premier livre, della Deuxiéme Rhapsodie e La plus que lent, per sassofono e pianoforte e del ciclo Fêtes Galantes I & II, per voce e pianoforte; l’esecuzione sarà preceduta da una breve lezione sulla vita e opere di Claude Debussy a cura dell’Ammiraglio Luigi Romani.



Il secondo concerto, sabato 17 marzo sempre al CAMeC alle 16.30, è dedicato alla Music da camera e vedrà come protagonsti il trio composto da Valerio Giannarelli al violino, Martina Romano al violoncello e Guido Bottaro al piano, che eseguiranno la Sonata per violino e pianoforte e il Trio per violino violoncello e pianoforte di Debussy, e la Sonata per violino e violoncello di Maurice Ravel. Il concerto di domenica 25 marzo sarà invece dedicato alla musica per piano a 4 mani, con il duo formato da Walter Mammarella e Fabrizio Prestipino (pianoforte a quattro mani). Il quarto ed ultimo concerto si terrà, infine, sabato 7 aprile presso l’Aula Magna dell’Università della Terza Età (via Malaspina, 1), sempre alle h. 16.30, e verrà eseguito dal Gruppo Maderna (Riccardo Lippi e Alessio Bacci flauti, Lisetta Rossi e Francesca Boemi arpe, Matteo Bogazzi celesta, Felicita Brusoni voce recitante) che suoneranno “Les Chansons de Bilitis”, su testo di Pierre Louÿs, per voce recitante, due flauti, due arpe e celesta; l’esecuzione sarà preceduta da una lezione introduttiva sulla vita e le opere di Pierre Louÿs a cura della prof.ssa Hélène Giaufret. Data l’esiguità dei posti disponibili, si raccomanda la massima puntualità.



Le esecuzioni concertistiche saranno poi integrate da due proiezioni cinematografiche: domenica 15 aprile al CAMeC alle 15 verrà proiettato il classico “Il ritratto di Jennie” (1948) di William Dieterle (la visione sarà preceduta da un’introduzione curata dalla dott.ssa Susy Di Carlo Facchetti e dal dott. Giordano Giannini, nonché dall’ascolto guidato del poema sinfonico “Prélude à l’après-midi d’un faune”), mentre giovedì 26 aprile, sempre al CAMeC alle 15, sarà la volta del video de “La boîte à joujoux” (1913); allestimento scenico del Laboratorio di Danza per Bambini ‘Maka Makharadze’ (Tbilisi; 2009); la proiezione sarà, ancora una volta, preceduta da una breve introduzione del dott. Giordano Giannini. Per info e prenotazioni su tutte queste attività, tel. 333/8365973 e webwww.sdclaspezia.it.

08/03/2018 11:25:57