La Spezia - La stagione di prosa 2018/2019 sarà la prima senza Antonello Pischedda, mentore di tanti, se non di tutti, quegli spezzini che hanno sviluppato la passione per il teatro negli ultimi quarant'anni. Una mancanza che è stata più volte sottolineata nel corso della presentazione del cartellone elaborato dalla commissione tecnico scientifica composta da Matteo Taranto, Alessandro Maggi e Roberto Di Maio.

La stagione prevede 12 spettacoli, con grandi registi e interpreti, per un mix tra tradizione e innovazione.



"Il Teatro Civico - ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - deve essere l’agorà della Spezia, la casa della cultura della nostra Città: per questo ogni anno la stagione deve tentare di superare se stessa. Con la Commissione Tecnico Scientifica, che ringrazio, abbiamo lavorato proprio in questa direzione. Non abbiamo voluto soltanto costruire una sintesi fra le varie esigenze artistiche, quali l’impegno intellettuale, il valore estetico ed un intrattenimento intelligente. Abbiamo cercato di costruire una stagione che potesse soddisfare quegli spezzini che continuano a premiare il Civico con la loro presenza appassionata e incuriosire quelli che il Civico devono ancora scoprirlo, offrendo loro un calendario di eventi più ricco sia per quantità sia per qualità".

"La storia del Teatro Civico - ha aggiunto l’assessore alla cultura Paolo Asti -, gli innumerevoli grandissimi artisti che ne hanno calcato il palcoscenico, personalità come Antonello Pischedda che è stato tra i principali artefici della storia più recente del Teatro e che oggi voglio ricordare, ci consegnano una grande eredità di cui vogliamo e dobbiamo essere all’altezza. Anche questa consapevolezza è stata alla base del nostro lavoro, con la Commissione Tecnico Scientifica. L’obiettivo è prima di tutto quello di far sì che il teatro continui a essere un motore della crescita civile e culturale della nostra città. Per questo quella che proponiamo è una stagione più ricca sia in termini di spettacoli sia di rappresentazioni, mantenendo alta la qualità e la capacità di rispondere ai gusti del pubblico. Quello che presentiamo è un cartellone degno di una grande città che troverà, ne sono certo, un’adeguata risposta negli spezzini e non solo".



Nel corso della presentazione, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti degli sponsor Enel, Coop Liguria, SpeziaRisorse SpA, Gruppo Laghezza e SitepItalia, il coordinatore della commissione, Taranto, ha svelato che gran parte del lavoro di organizzazione con i due colleghi è stato svolto attraverso una chat.

"Siamo riusciti a portare a termine il lavoro senza nemmeno una discussione - ha scherzato - e sono molto orgoglioso della qualità delle proposte e delle novità che riserveremo al mondo della scuola, come quella di consentire ai ragazzi di osservare gli operatori, gli scenografi e i registi all'opera nel corso dell'allestimento degli spettacoli".

"Questa stagione - ha aggiunto Maggi - può fare invidia a tanti teatri che usufruiscono del Fondo nazionale per lo spettacolo. Eppure il Civico, sottolineiamolo, non è sovvenzionato".

Di Maio: "Abbiamo voluto creare un'offerta di qualità e varietà che fosse però fruibile a tutti. Stiamo lavorando nel solco di una grande tradizione, e credo che questa stagione sarebbe piaciuta anche ad Antonello".

Anche la dirigente responsabile dei Servizi culturali, Marta Ratti, ha rivolto un pensiero a Pischedda: "Abbiamo lavorato di buona lena e volentieri con la nuova commissione. Ma anche io voglio ricordare Antonello, è grazie a lui che il Civico è quello che è. Grazie a lui da 40 anni possiamo proporre queste stagioni".



Alessandro Preziosi, Elio De Capitani, Lillo e Greg, Emma Dante, Alessandro Serra, Stefano Accorsi, Arturo Cirillo, Franco Branciaroli, Alessandro Haber, Lucrezia Lante Della Rovere, Galuco Mauri e Roberto Strurno, Tindaro Granata, David Riondino e Dario Vergassola: sono questi alcuni dei protagonisti dei 12 spettacoli in abbonamento per una Stagione che punta alla qualità, a coinvolgere e appassionare il pubblico unendo tradizione e innovazione.



"La stagione di prosa 2018/2019 - hanno raccontato i membri della commissione tecnico scientifica - è il risultato di una ricerca basata su due presupposti fondamentali, primo tra tutti la qualità. Il carnet di spettacoli vede presenti molte delle più importanti realtà teatrali italiane, registi e attori di fama consolidata a livello internazionale nonché detentori di alcuni dei più prestigiosi premi, non ultimo il Premio Ubu, per citare solo un esempio. Seguendo questa logica, abbiamo ampliato significativamente la quantità delle proposte, attraverso una felice combinazione di tradizione e innovazione. In secondo luogo - continuano - è stato nostro obiettivo offrire una stagione di ampio respiro per raggiungere un pubblico sempre più diversificato, con una particolare attenzione ai giovani e agli studenti.

La stagione, oltre che accresciuta in termini di numero con i suoi 12 spettacoli in abbonamento, si arricchisce poi in iniziative e nuove opportunità per abbonati e non abbonati.

Prima novità la grande musica classica per l’evento di apertura della stagione con il Concerto Sinfonico dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice in programma domenica 28 ottobre. Un evento prestigioso organizzato da Teatro Civico e Fondazione Teatro Carlo Felice Genova, con la quale si sta costruendo un importante e proficuo rapporto di collaborazione.

Da quest’anno, inoltre, partirà una ulteriore particolare iniziativa che punta ad essere un appuntamento annuale in apertura di Stagione. Per la prima volta, durante la settimana di allestimento dello spettacolo d’apertura della Stagione, che quest’anno è Vincent Van Gogh – l’odore assordante del bianco con Alessandro Preziosi, il Teatro sarà aperto a iniziative ed eventi, che vedranno protagoniste innanzitutto le scuole della città".



La Stagione di Prosa parte dunque giovedì 8 e venerdì 9 novembre con Vincent Van Gogh – l’odore assordante del bianco di Stefano Massini con Alessandro Preziosi per la| regia di Alessandro Maggi. Dal testo vincitore del Premio Tondelli 2005 la scrittura di uno dei più importanti drammaturghi contemporanei per uno spettacolo di fortissimo impatto; uno spaccato psicologico di Vincent Van Gogh che rivela la potenza dell’atto creativo e offre una profonda riflessione sull’arte tutta in stretta relazione con le più intime contingenze dell’animo umano.

Si prosegue lunedì 26 novembre con Libri da ardere di Amélie Nothomb con Elio De Capitani per la regia di Cristina Crippa. Unico testo teatrale della scrittrice belga Amélie Nothomb, lo spettacolo è voce di una drammaturgia contemporanea, dei nostri tempi, scelta e proposta dalla regia di Cristina Crippa per uno spiegamento di forze intenso e coinvolgente a ricamo delle potenti personalità espresse dalla penna di Nothomb e che muovono, nel crudele gioco di intrecci, i tre personaggi in scena.



Venerdì 14 e sabato 15 dicembre è la volta di Gagmen di e con Lillo e Greg. Un momento di spettacolo di “varietà” di alto contenuto satirico e ironico espresso attraverso una esilarante miscela dei più importanti cavalli di battaglia non soltanto teatrali, ma anche radiofonici e televisivi del noto duo comico.



Il 2019 si apre martedì 8 e mercoledì 9 gennaio con uno spettacolo forte e intenso, specchio di una delle diverse e entusiasmanti traiettorie intraprese dalla regia contemporanea: Bestie di scena ideato e diretto da Emma Dante. Importantissima voce del teatro contemporaneo italiano, lo spettacolo di Emma Dante propone una toccante metafora di un “palcoscenico/mondo terreno” sul quale muovono passi gli uomini, rivelando gli intimi meccanismi che rendono ognuno ciò che essenzialmente è.



Si prosegue martedì 22 e mercoledì 23 gennaio con il Macbettu, Premio Ubu Miglior Spettacolo 2017 e premio ANCT 2017 per la straordinaria riscrittura del classico scespiriano firmata da Alessandro Serra. Uno spettacolo di intensa suggestione, che fonde gli intenti universali della scrittura di Shakespeare alla irriducibile potenza ancestrale dei carnevali sardi, offrendo un puro esempio di intuizione scenica lungimirante e originale.



Sabato 2 e domenica 3 febbraio sul palco Stefano Accorsi con Giocando con Orlando - Assolo adattamento teatrale del capolavoro di Ludovico Ariosto e regia di Marco Baliani. Spettacolo già acclamato nei più importanti Teatri italiani, una riproposta straordinariamente ironica e suggestiva di un baluardo della nostra letteratura, per avvicinare il pubblico ad un’opera immortale che scandisce tempi e luoghi di un universo umano a tutt’oggi ancora necessariamente indagabile.



Mercoledì 13 e Giovedì 14 febbraio è di scena La Scuola delle mogli di Molière con Arturo Cirillo. Intramontabile classico del Teatro mondiale, nella regia di Arturo Cirillo uno spettacolo da cui è possibile accedere alle diverse chiavi celate dalla genialità della scrittura. Commedia di aspra modernità e tagliente amarezza, racconto rovesciato sull’amore e sui bisogni umani, necessario mezzo di riflessione sulla natura umana, di cui ancora a tutt’oggi, restano aperti sotterranei interrogativi.



Giovedì 28 febbraio e venerdì 1° marzo è la volta di Franco Branciaroli ne I miserabili

di Victor Hugo. Una schietta interpretazione di Franco Branciaroli per un testo di indubbia universalità, capolavoro di Victor Hugo che ancora oggi sorprende coniugando grandi e immortali temi, dal dolore, al male, alla redenzione e alla dignità, perenni moti senza tempo incessantemente attuali.



Martedì 12 marzo in cartellone Il padre di Florian Zeller con Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere per la regia di Pietro Maccarinelli. Il testo di Florian Zeller, debuttato in Francia nel 2012, riproposto in uno spettacolo toccante, pieno di ironia e delicatezza per la regia di Pietro Maccarinelli e l’interpretazione di Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere, ad indagare una interessante e sottile linea emotiva che conduce verso l’analisi dello spaesamento di un uomo difronte alla sua progressiva perdita di memoria.



Martedì 26 e mercoledì 27 marzo di scena I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij |con Glauco Mauri e Roberto Sturno per la regia di Matteo Tarasco. Glauco Mauri a interpretare uno dei testi cardine del principe della letteratura russa, Fëdor Dostoevskij. Una tragedia del vivere che torna puntuale al giorno d’oggi e che offre evidenti spunti di riflessione sulle importanti lacune che connotano l’attuale comune vivere.



Martedì 2 aprile si ride e si riflette con La bisbetica domata di William Shakespeare nell’ adattamento e traduzione di Angela Damattè con Angelo di Genio, Ugo Fiore, Tindaro Granata, Igor Horvat, Christian La Rosa, Walter Rizzuto, Rocco Schira, Massimiliano Zampetti per la regia di Andrea Chiodi. Un cast di nuova leva, con ben tre Premi UBU, per un classico della letteratura mondiale. Nei panni di Caterina Tindaro Granata per la commedia di Shakespeare, in cui si incontrano, scontrano e attraversano amori e interessi, strappi e unioni, amarezze, inganno e piacere, a monito ieri come oggi, della complessità e al contempo urgenza di legami emotivi tra esseri umani.



La stagione in abbonamento si chiude venerdì 12 aprile con La traviata delle camelie – Marguerite e Violetta sull’orlo di una crisi respiratoria. David Riondino e Dario Vergassola in un duetto tra raccontatore e ascoltatore che interagiscono attraverso le arie della nostra “Traviata” nazionale, a indagare temi e situazioni drammatiche squisitamente intrecciati nel libretto originale di Francesco Maria Piave in un interessante e squisito punto di equilibrio tra prosa e opera.



Il rinnovo dei vecchi abbonamenti parte da lunedì 1 ottobre fino a sabato 13 ottobre. La vendita dei nuovi abbonamenti da lunedì 15 ottobre. La vendita biglietti per tutta la stagione di prosa da lunedì 29 ottobre.





Il cartellone e i 12 spettacoli in abbonamento



Giovedì 8 e venerdì 9 novembre 2018

Khora. Teatro | TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

VINCENT VAN GOGH . L’ASSORDANTE ODORE DEL BIANCO

di Stefano Massini | con Alessandro Preziosi | regia Alessandro Maggi



Lunedì 26 novembre 2018

Teatro dell’Elfo | La Corte Ospitale

LIBRI DA ARDERE

di Amelie Nothomb | con Elio De Capitani | regia Cristina Crippa



Venerdì 14 e sabato 15 dicembre 2018

LSD Edizioni | Terry Chegia

GAGMEN

di e con Lillo e Greg



Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio 2019

Piccolo Teatro di Milano- Teatro d’Europa | Atto Unico/Compagnia Sud Costa Occidentale |

Teatro Biondo Palermo | Festival d’Avignon

BESTIE DI SCENA

ideato e diretto da Emma Dante



Martedì 22 e mercoledì 23 gennaio 2019

Sardegna Teatro | Compagnia Teatropersona

MACBETTU

di Alessandro Serra | tratto dal Macbeth di William Shakespeare | regia Alessandro Serra



Sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

GIOCANDO CON ORLANDO Assolo

di Ludovico Ariosto secondo Marco Baliani | con Stefano Accorsi | adattamento teatrale e regia Marco Baliani



Mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019

Marche Teatro | Teatro dell’Elfo |Teatro Stabile di Napoli

LA SCUOLA DELLE MOGLI

di Molière traduzione Cesare Garboli | con Arturo Cirillo | regia Arturo Cirillo



Giovedì 28 febbraio e venerdì 1° marzo 2019

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia | CTB Centro Teatrale Bresciano | Teatro De Gli Incamminati

I MISERABILI

di Victor Hugo | adattamento teatrale Luca Doninelli | con Franco Branciaroli | regia Franco Però



Martedì 12 marzo 2019

Goldenart Production

IL PADRE

di Florian Zeller | con Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere | regia Piero Maccarinelli



Martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2019

Compagnia Mauri Sturno | Fondazione Teatro della Toscana

I FRATELLLI KARAMAZOV

di Fëdor Dostoevskij | con Glauco Mauri e Roberto Sturno | regia Matteo Tarasco



Martedì 2 aprile 2019

LuganoInScena in coproduzione con LAC Lugano Arte e Cultura | Teatro Carcano Centro di Arte Contemporanea di Milano

LA BISBETICA DOMATA

di William Shakespeare | adattamento e traduzione Angela Demattè | con Angelo Di Genio, Ugo Fiore, Tindaro Granata, Igor Horvat, Christian La Rosa, Walter Rizzuto, Rocco Schira, Massimiliano Zampetti | regia Andrea Chiodi



Venerdì 12 aprile 2019

Produzione Mauro Diazzi

LA TRAVIATA DELLE CAMELIE

con David Riondino e Dario Vergassola



PREZZI

Abbonamento per 12 spettacoli

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 200 – ridotto € 185

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 155 – ridotto € 145

II settore galleria, palchi di terza fila: € 85

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 60

Abbonamento per 8 spettacoli

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 150 – ridotto € 135

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 130 – ridotto € 115

II settore galleria, palchi di terza fila: € 65

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 40



PRENOTAZIONI

Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.

Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 371, tel. 0187.716106. Da martedì a venerdì, ore 9:30-13:00 e 16:00-19:30.

IAT Sarzana Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17:00-19.30.



Info:

Botteghino Teatro Civico La Spezia 0187.727521 – www.teatrocivico.it – info@teatrocivico.it

FB TeatroCivicoDellaSpezia – TWITTER @TeatroCivico_Sp – INSTAGRAM teatrocivicolaspezia

22/09/2018 21:52:35