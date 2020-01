Spezia solidale, una cena per l'Uganda al Mirabello

La Spezia - Giovedì 30 Gennaio alle 20 presso il ristorante Yolo al Porto Mirabello si terrà una cena di beneficenza organizzata dalla scrittrice Susanna Varese insieme al consigliere comunale Luigi De Luca, per raccogliere fondi per l'Uganda. Con i proventi dei libri dell'autrice, grazie all'organizzazione di cene di beneficenza ed il contributo degli spezzini, 350 bambini della Buseregenyu primary school ora hanno una scuola, l'arredamento, un pannello solare, computer portatile, televisore. Fornite anche scarpe e grembiuli.



Ultimamente è stato costruito un pozzo per avere acqua pulita e potabile, dato che la comunità prelevava l'acqua in una pozza condivisa e contaminata dagli animali e molte persone si ammalavano di tifo. Con questa cena si intende raggiungere la cifra preventivata per la costruzione di servizi igienici di cui la scuola è sprovvista ed i lavori sono già iniziati, grazie all'associazione Kope onlus che opera in Uganda ed ha offerto il suo aiuto. Grazie a tutti gli Spezzini per la generosità e la sensibilità dimostrata ed il contributo dato per la realizzazione di questo progetto.

Redazione

30/01/2020 08:04:54