La Spezia - Il Comune della Spezia ha stilato il calendario che raccoglie gli eventi della stagione di Prosa 2019/2020 in abbonamento da svolgersi al Teatro Civico. Dopo una buona stagione ci si attende dunque una riconferma di pubblico. Il programma inizia sabato 16 e domenica 17 novembre col Don Chisciotte (produzione Nuovo Teatro di Marco Balsamo e Fondazione Teatro della Toscana), liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra, con la regia di Alessio Boni, Roberto Aldorasi e Marcello Prayer e attori lo stesso Boni, Serra Yilmaz e con Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico. Martedì 3 dicembre invece andrà in scena Madre courage e i suoi figli (produzione Società per attori srl) di Bertolt Brecht per la regia di Paolo Coletta, con Maria Paiato e cast undici attori. Il 2019 si chiuderà col doppio spettacolo di venerdì 13 e sabato 14 dicembre La ballata della Zerlina “Die Erzählung der Magd Zerline” (1949) di Hermann Broch. Prodotto da Teatro Metastasio per la regia di Lucinda Childs, con Adriana Asti, spazio scenico di Pat Steir (tbc); musiche di Philip Glass, Laurie Anderson, Bjork e altri (tbc).



Il nuovo anno si aprirà con il doppio appuntamento di venerdì 3 e sabato 4 gennaio: sul palco del teatro di Piazza Mentana "Ale e Franz - Romeo e Giulietta, nati sotto contraria stella" (produzione Enfi Teatro) da William Shakespeare con drammaturgia e regia affidata a Leo Muscato, con Ale e Franz e con Eugenio Allegri, Teodosio Barresi, Marco Gobetti, Marco Zannoni. Produzione Enfi Teatro. Martedì 14 gennaio "Il nodo" di Johnna Adams (produzione Società per Attori e Goldenart Production), per la regia di Serena Sinigaglia, con Ambra Angiolini e Ludovica Modugno. Venerdì 24 gennaio "Il Miles gloriosus di Plauto" (produzione Compagnia del Sole), traduzione e regia di Marinella Anaclerio; con Flavio Albanese, Stella Addario, Antonella Carone, Claudio Castrogiovanni, Patrizia Labianca, Loris Leoci Tony, Marzolla, Luigi Moretti, Dino Parrotta. Martedì 4 e mercoledì 5 gennaio "Atti osceni. I tre processi di Oscar Wilde" di Moisés Kaufman (traduzione Lucio De Capitani), con regia, scene e costumi Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Sul palco Giovanni Franzoni, Ciro Masella, Nicola Stravalaci, Riccardo Buffonini, Giuseppe Lanino, Edoardo Chiabolotti, Giusto Cucchiarini, Ludovico D'Agostino, Filippo Quezel. La produzione è del Teatro dell'Elfo. Si prosegue con Otto donne e un mistero di Robert Thomas (produzione Compagnia Molière), in programma venerdì 14 febbraio con adattamento di Anna Galiena; regia e scene Guglielmo Ferro; con Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino, Paola Gassman Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume, Maria Chiara Dimitri. Sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo "Salome" di Oscar Wilde; versione italiana Gianni Garrera; regia Luca De Fusco; con Eros Pagni, Gaia Aprea, Anita Bartolucci, Alessandro Balletta, Silvia Biancalana, Paolo Cresta, Gianluca Musiu, Alessandra Pacifico Griffini, Giacinto Palmarini, Carlo Sciaccaluga, Francesco Scolaro, Paolo Serra, Enzo Turrin. Produzione Teatro Nazione di Genova, Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Verona.



Gli ultimi tre spettacoli, fra marzo ed aprile, porteranno in scena Robert Wilson - Hamlet: a manologue tratto da William Shakespeare e; adattato da Robert Wilson e Wolfgang Wiens; con Robert Wilson. Produzione Change Performing Arts, Venerdì 13 e sabato 14 marzo. Lunedì 23 e martedì 24 marzo ecco Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni;, per la regia di Valerio Binasco; con Natalino Balasso, Fabrizio Contri, Marta Cortellazzo Wiel, Michele Di Mauro, Lucio De Francesco, Denis Fasolo, Elena Gigliotti, Gianmaria Martini, Elisabetta Mazzullo, Ivan Zerbinati: Produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Martedì 7 e mercoledì 8 aprile si conclude la stagione con Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen; adattamento teatrale di Antonio Piccolo; regia Arturo Cirillo; con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Riccardo Buffonini, Alessandra De Santis, Rosario Giglio, Sara Putignano, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta. Prima versione teatrale italiana. Produzione Marche Teatro, Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale.



Abbonamento per 12 spettacoli

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 210– ridotto € 195

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 165 – ridotto € 155

II settore galleria, palchi di terza fila: €90

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 60



Abbonamento per 8 spettacoli

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 160 – ridotto € 145

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 140 – ridotto €125

II settore galleria, palchi di terza fila: € 70

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 40



Biglietti singoli spettacoli

Prevendita: € 2

DON CHISCIOTTE; ALE E FRANZ- ROMEO E GIULIETTA- NATI SOTTO CONTRARIA STELLA; OTTO DONNE E UN MISTERO

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 36– ridotto € 33 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli

insegnanti: €16

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero €31– ridotto € 28 - Scuole e Istituti superiori accompagnati

dagli insegnanti: € 13

II settore galleria, palchi di terza fila: intero € 17 – ridotto € 14 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 9



LA BALLATA DELLA ZERLINA; IL NODO; SALOME'; ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI; ROBERT WILSON - HAMLET: A MONOLOGUE; ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 30 – ridotto € 27 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli

insegnanti: € 13

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 25 – ridotto € 22 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 11

II settore galleria, palchi di terza fila: intero € 14 – ridotto € 12 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 8



MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI; ATTI OSCENI. I TRE PROCESSI DI OSCAR WILDE

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 23 – ridotto € 20 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli

insegnanti: € 10

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 17 – ridotto € 15 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 8

II settore galleria, palchi di terza fila: intero € 12 – ridotto €10 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 6



IL MILES GLORIOSUS DI PLAUTO

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 16 – ridotto € 13 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli

insegnanti: € 6

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 13 - ridotto € 11 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 5

II settore galleria, palchi di terza fila: intero € 11 – ridotto € 9 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 5



Biglietto di cortesia per tutti: € 5



Tempistica abbonamenti

Rinnovo dei vecchi abbonamenti da lunedì 1 luglio a mercoledì 31 luglio - Offerta estate: prelazione e ritiro abbonamento € 5 di sconto

Rinnovo dei vecchi abbonamenti da martedì 1 ottobre a martedì 15 ottobre

Vendita dei nuovi abbonamenti da mercoledì 16 ottobre

Vendita biglietti per tutta la stagione di prosa da lunedì 28 ottobre

