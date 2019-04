La Spezia - Saranno Luca Bellotti, Diego Piscitelli e Matteo Cidale i protagonisti di questo mercoledì di Sapori e Note al Senzalisca di Pazza Gino Patroni (ex piazza Sapri). Trio che ripercorre gli standard e le song del jazz, reinterpretati in una formazione del tutto insolita, ovvero senza strumento armonico. Una vera e propria libertà di esecuzione dettata dall'ottima capacità di interplay tra i tre musicisti. Cena - concerto con menù alla carta senza sovrapprezzo. Prenotazione consigliata al 333.2703675.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK