- "Il Comune non vuole perdere lo Sbarco dei pirati. Lo riteniamo un evento centrale dell'estate, abbiamo anche accantonato le risorse e da tempo stiamo valutando le soluzioni possibili per mantenere in vita la festa, rendendola compatibile con le normative sulla sicurezza pubblica". A parlare è l'assessore alle Attività produttive, Lorenzo Brogi, che è stato colpito dal proverbiale fulmine a ciel sereno nel leggere l'articolo sulla decisione di chiudere definitivamente i giochi da parte degli organizzatori storici della manifestazione che dal 2009 al 2016 ha portato a Cadimare decine di migliaia di persone in una sera di fine giugno (leggi qui )."Ci siamo incontrati diverse volte con i rappresentanti dell'associazione e avevamo in programma un incontro nel mese di gennaio, dopo aver verificato insieme alle altre istituzioni quale fosse la strada da migliore da seguire per svolgere la manifestazione", aggiunge Brogi.Il problema principale, infatti, è che, in applicazione del decreto Minniti, secondo gli organismi della Prefettura e della Questura il borgo di Cadimare può accogliere al massimo seimila persone contemporaneamente: un quinto di quelle che hanno affollato lo Sbarco nelle ultime edizioni.Ecco allora che nel corso degli incontri dei mesi scorsi l'assessore Brogi, con il conforto tecnico dei vertici della Polizia municipale, ha proposto di "spezzare" la festa in due giorni o in due luoghi (Cadimare e il centro storico spezzino) per spalmare il pubblico. Una soluzione che, però, non deve aver convinto sino in fondo l'associazione, che ha comunque deciso di annunciare la sua chiusura con il comunicato stampa di ieri.Ma Brogi non si arrende e rilancia. "Teniamo davvero molto allo Sbarco dei pirati, ma dobbiamo al contempo tenere presenti i limiti che ci impone la legge. Dopo la lettura dell'articolo sul game over dell'evento abbiamo preso nuovamente contatti con i membri dell'associazione e abbiamo ribadito loro la nostra ferma volontà di riprendere lo svolgimento della festa nell'estate del 2018. Si potrebbe organizzare tutta la prima parte della festa in città, con la rappresentazione storica che coinvolga il centro dal Castello San Giorgio alla Morin, passando per i Giardini e il Palco della musica, e trasferire poi la parte serale a Cadimare. Abbiamo avviato un ragionamento per coinvolgere i commercianti del centro nell'allestimento, ricalcando lo stile di quelli cadamoti e sfruttando tutta l'esperienza di chi ha reso così bello lo Sbarco dei Pirati negli anni scorsi quando, nel giorno della manifestazione, il centro spezzino era già pieno di pirati che si preparavano a raggiungere Cadimare. Con i figuranti in costume, le adunate e l'assalto dal mare sarebbe davvero uno spettacolo: una sorta di Carnevale estivo a tema piratesco".La proposta, dunque, è stata fatta. Ora la palla è nelle mani degli organizzatori dello Sbarco.