La Spezia - Il 22, 23 e 24 giugno si terrà a Migliarina la tradizionale fiera di San Giovanni. I commercianti di via Sarzana, Largo Marcantone in collaborazione l’amministrazione comunale e la Parrocchia di San Giovanni Battista, per l’occasione, organizzano San Giovanni 2019.” Un ricco programma di intrattenimento che si snoderà lungo via Sarzana e Largo Marcantone e che per tre giorni vedrà, oltre ai tradizionali banchetti anche la presenza del mercatino dell’ingegno, e la possibilità di cenare all’aperto al bar Gallery, alla friggitoria Delizia del Sud e al Bar Monnalisa, ascoltando buona musica dal vivo in vari punti della via.



Si parte quindi sabato 22 giugno con il dj set di “dj consolle Sound and Light” presso il bar Gallery, la musica dei “Numeriprimi” al bar Monnalisa Caffè mentre al Centro Armonia dell’Essere apericena e concerto di musica americana con il “duo Mabel”. Domenica 23 il gruppo “Ingenia” suonerà al Bar Gallery, il trio “James Band” si esibirà al Monnalisa Caffeè . Alle 18,30 al Centro Armonia dell’Essere incontro con Anna Nacy Rozzi responsabile del Museo del Sigillo. Alle 22 il momento più atteso con il grande falò del Battiston sul piazzale della Chiesa mentre lungo via Sarzana sarà offerta la tradizionale torta di riso dolce e salata. Lunedì 24 musica la festa si conclude con un dj set al Bar Gallery. “La festa di San Giovanni Battista coniuga una componente sacra e una profana: cade infatti nella notte del solstizio d’estate e inaugura così la nuova stagione. Momenti di musica, cultura popolare ed enogastronomia popolano il quartiere grazie anche alla grande sinergia costruita fra Comune, la Parrocchia, i CIV e gli operatori dell’ingegno. Ringrazio per questo l’assessore Brogi e tutti gli uffici, sempre impegnati a far vivere la città nella sua totalità - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - Sottolineo inoltre che nell’ottica di offrire il quartiere al meglio delle sue potenzialità, Migliarina è stata interessata dal piano di pulizia dei quartieri, per garantire proprio una maggiore pulizia e decoro in occasione della tradizionale fiera”.“Anche quest’anno torna la Fiera di San Giovanni il momento più atteso dell’estate nel quartiere di Migliarina e nelle vicinanze. Ha dichiarato l’assessore al Commercio Lorenzo Brogi. “La festa vedrà per tre giorni la presenza su via Sarzana dei nostri operatori dell’ingegno che si andranno ad aggiungere ai classici banchi della fiera, i locali e negozi del CIV di Migliarina faranno festa per rendere queste tre serate ancora più piacevoli”.



In via Sarzana inoltre durante le tre serate saranno organizzate, a cura della Palestra Happy Day, varie esibizioni. Per i più piccini invece sono in programma attrazioni varie tra le quali il “truccabimbi” e giochi con i palloncini. Alla parrocchia di Migliarina si terrà la fiera di beneficenza e sarà possibile cenare tutti insieme nella sala parrocchiale.

Redazione

19/06/2019 10:39:42