Ritrovata bici rubata, Questura cerca il legittimo proprietario

La Spezia - La Squadra Mobile spezzina ha recuperato una mountain-bike provento di furto e ha denunciato un 36enne, un mese dopo l'ultima volta, sempre per un furto di bicicletta. La Questura della Spezia sta cercando di trovare il proprietario al quale verrà restituita previa dimostrazione di documentazione che attesti l'acquisto o la proprietà: quindi scontrino o foto. Si tratta di un modello venduto da Decathlon, ritrovato in centro città.

