La Spezia - Finalmente nella serata di oggi, sabato 13 ottobre, al Papilio club di Via del Canaletto è di nuovo tempo di Mamajuana, la sola e inimitabile serata internazionale che segna il nuovo mood del sabato sera, in un’alternanza di stili ed energie pronta a coinvolgere chiunque si voglia far trascinare dai ritmi caraibici, sensuali e frizzanti.

"L’idea - raccontano gli organizzatori - nasce dall’esperienza vissuta in prima persona dal patron del Papilio,Cristian Negro, che dopo aver passato una lungo periodo a santo Domingo, ne resta affascinato e ha l’intuizione fortunata di voler riportare quei meravigliosi ritmi tropicali e la stessa calda atmosfera nella sua citta’ d’origine. Mamajuana è in realta’ un preparato alcolico artigianale originario proprio della Repubblica Dominicana, un composto da rum scuro, vino rosso, miele ed erbe aromatiche e radici".

Il Papilio,come in questa bevanda tradizionale caraibica, compone unisce e mescola diversi stili, diversi ritmi e diverse basi quali reggaeton , dembow e trap per dar vita ad una serata davvero unica all’insegna del divertimento.



Immancabile un'animazione scoppiettante con il marchio di fabbrica la scimmia rosa, Monkey Juan e il suo corpo di ballo! Ad animare la pista della discoteca di la Spezia i due consolidati DJ Ronny Leheder e Charlie Vargas con la voce energica di Fiti The One , cantante e vocalist che da poco ha girato due video musicali con Riccardo Cioni Dj Anni 80 che cerca di rimanere al passo con i tempi! Il Reggaeton oramai entrato nelle note della musica italiana. Insomma, Lo spettacolo è garantito.



"Tra luci, colori , profumi internazionali troverete un un Papilio tutto rinnovato! L'ingresso e’ libero e la consumazione... facoltativa! - continuano dal locale - Una novita’ in piu’ e’ il comodissimo ed utilissimo servizio navetta esclusivo del locale che si offre ,in maniera gratuita, di portare tutta la clientela , dai giovani (ovviamente maggiorenni ) ai meno giovani , dal centro città fino alla discoteca garantendo quindi di passare una splendida serata nella piu’ totale tranquillita’ e liberta’".



Il numero di riferimento da contattare per prenotazioni ed info e’ il 327 97547436

13/10/2018 11:17:03