La Spezia - C’e’ un gran fermento e grande attesa per l’inaugurazione della serata VANITY del 12 ottobre che dara il ‘ via al nuovo ed esclusivo venerdi spezzino in un locale completamente rinnovato che presto vedremo tra i top club italiani.. il Papilio disco club! Locale che con la nuova struttura a 360° apre le porte a un moderno concetto di discoteca che include ristorazione, cocktail bar, sala convegni e musica. L’entusiasmo è davvero alle stelle e le premesse di un grande successo ci sono tutte merito soprattutto del nuovo staff e della cabina di regia ,ovvero la collaborazione di gran livello e collaudata nel tempo tra l’Hotel Santa Caterina e Davide Angeli (Dado ex K99) garanzia di professionalità e serietà rara nell’ambiente della notte. E, come molti di voi sapranno, già reduci ed artefici di un’estate da record nella prestigiosa e suggestiva cornice dell’Hotel di Sarzana che ha incantato tutti noi con la magia e la freschezza di serate che non si vedevano purtoppo da un tempo nel nostro territorio. La formula scelta è quella della cena al buffet resa più esclusiva dalla prenotazione tavolo riservato, l’intera serata vivra’ di momenti unici segnati dalle note del Dj resident Francesco Palla ma che sara’ sempre aperta a nuovi stili e diversi sound con una variegata proposta artistica che durante la stagione vedrà la collaborazione con i più noti locali a livello italiano e numerosi artisti di fama internazionale. Una grande sinergia quella tra il Patron Cristian Negro e il nuovo e lussuoso staff di Professionisti! Ebbene vi aspettiamo questa sera numerosi e ci auguriamo che davvero la spezia by night smetta i panni di cenerentola per aprire le danze a una ritrovata voglia di brillare!

12/10/2018 18:19:39