Nello spot Intimissimi con Diletta Leotta c'è anche lo spezzino Luca Cristiani

La Spezia - C'è anche uno spezzino nello spot più trasmesso di questi giorni. Si tratta di Luca Cristiani, protagonista con Rafael Gubert e Diletta Leotta della pubblicità di Intimissimi che sta spopolando non solo fra i clienti abituali della nota casa di intimo. La presenza di uno dei volti più noti del calcio in tv come Leotta ha infatti acceso l'attenzione sul breve video nel quale gli altri due attori hanno messo ironia e presenza.

Cristiani è ormai perfettamente a suo agio con la pubblicità dopo essere stato testimonial fra gli altri per marchi come Nivea Men, Uniero e Mediaset per “Non è la D'Urso”.

REDAZIONE

26/11/2019 22:10:00