Natale in 'Ciassa Brin' con la Prospezia

La Spezia - Riceviamo da Andrea Canini e Nadia Zaborra e pubblichiamo: "L'associazione Prospezia Ciassa Brin é soddisfatta.. il nostro scopo era portare un po' di clima natalizio, in questo triste e difficile periodo, in piazza Brin, specialmente per i più piccoli. Sono arrivate tantissime letterine ed altre potranno essere imbucate nella feritoia postale della casetta di Babbo Natale. Ringraziamo la Dottoressa Roberta Carpanese, in rappresentanza del Prefetto Maria Luisa Inversini, ed il Sindaco Pierluigi Peracchini per la loro presenza, dimostrandoci apprezzamento. Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato rendendo possibile questo evento e, in particolar modo, i bambini che, col loro entusiasmo, hanno ravvivato la piazza. Arrivederci all'anno prossimo!!!





Redazione

21/12/2020 20:44:42