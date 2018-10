Mappe, fotografie, fatture, editti nella nuova mostra dell'Archivio di Stato

La Spezia - L’Archivio di Stato della Spezia, in occasione della “Domenica di carta”, propone l’apertura straordinaria della sala di studio; scopo dell’iniziativa è mettere a disposizione il proprio patrimonio documentario alla collettività e anche a chi non ha la possibilità di recarsi in Archivio nei giorni ordinari di apertura. Nell’occasione sarà allestita una piccola mostra documentaria riguardante una selezione di carte appartenenti a diversi fondi archivistici, in particolare alla Camera di commercio, al Tribunale civile e penale, al Commissariato (poi Governo) di Sarzana, alle Raccolte e miscellanee; ciò al fine di suggerire al pubblico la varietà degli argomenti di studio e delle tipologie documentarie individuabili in Archivio. Mappe, fotografie, fatture, editti sono solo un esempio dei possibili percorsi di ricerca che i documenti d’archivio sono in grado di ispirare agli utenti più interessati o curiosi. L'appuntamento è programmato per domenica 14 dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18 nella sede di via Galvani 21 a Valdellora.

10/10/2018 10:20:42