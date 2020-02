La Spezia - Febbraio si apre all'insegna del jazz nei mercoledì musicali del Senzalisca. Un quartetto di professionisti di eccezione come Liliana Biciacci voce, Ferdinando Tenerani al sax, Gianfranco Antuono al basso e Umberto Marsilia al piano ci accompagnano in un repertorio di brani appartenenti prevalentemente ai generi Hardbop, Fusion e ritmi latini, quindi musiche di Herbie Hancock, Wayne Shorter. ChickCorea, Carlos Jobim ed altri. Formula cena/concerto con menù alla carta senza sovrapprezzo. Informazioni e prenotazioni allo 0187/1477201

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK