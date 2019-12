La Spezia - E’apparsa ieri sulla pagina ufficiale “Inno di FLP”, l’ anteprima della copertina di "Noi siamo la Flp". E’ in fase di produzione il primo inno ufficiale di un sindacato Italiano. La canzone e’ stata registrata a Follo Alto nello studio di Max Marcolini, produttore di Zucchero. Lo stesso Marcolini è tra gli arrangiatori del brano assieme al giovane Giacomo Satoru Quintili ed al musicista Christian Palladino, scritto e cantato da Roberto Sperandini, chitarrista e tra i fondatori della sigla. “Il brano e’più di una semplice canzone, è un appello ai lavoratori affinché ritrovino il senso del legame sociale, quell’identità collettiva oggi minata da approcci al lavoro sempre più soggettivi e differenziati”, dichiara l’ autore. Ancora non è stata resa pubblica la data di release ma collegandovi alla pagina ufficiale dell’inno potrete seguire i prossimi sviluppi.

