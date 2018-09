La Spezia - Da giovedì 4 a domenica 7 ottobre torna alla Spezia “Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque”, la rassegna culturale dedicata alla promozione della lettura, attraverso incontri, conversazioni, letture animate, performance letterarie, organizzata e curata dalle Biblioteche Civiche dell’Area II Servizi Culturali del Comune della Spezia. Anche quest’anno le Biblioteche Civiche invitano tutti i cittadini a dedicare il primo fine settimana di ottobre ai libri, ai loro autori, alle storie che vi si narrano, alle emozioni che ci regalano, lasciandosi cullare dalle parole, affascinare dalle trame, entrando e uscendo da mondi diversi come solo attraverso la lettura è possibile fare.



Il cinema, il teatro, le avventure per bambini, la musica, la corsa, la grande storia e le piccole storie, la comunicazione, la diversità, il noir, il fumetto, di tutto questo e anche di molto altro si parlerà a Libriamoci 2018, perché, prendendo a prestito le parole di Sergio Guastini, uno degli ospiti di quest’anno … DENTRO I LIBRI C'E' TUTTO...ANCHE QUELLO CHE NON C'E'. Come lo scorso anno, Libriamoci si svolgerà nella Biblioteca Beghi e nella Mediateca Regionale Ligure.



Questa edizione si caratterizza per la stretta collaborazione con le librerie cittadine e per il debutto della nuova sezione Libriamoci Off che vedrà alcuni incontri localizzati e organizzati in libreria. La rassegna ha il patrocinio dell’Associazione Italiana Biblioteche sez. Liguria. Libriamoci 2018 si aprirà giovedì 4 ottobre alle 17, presso la Biblioteca Beghi, con l’intitolazione ufficiale della grande sala di lettura della Biblioteca a Louis Braille e la presentazione del percorso per ciechi e ipovedenti, in collaborazione con l’UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Alla presenza del Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini e dell’Assessore alla Cultura Paolo Asti.



A seguire presentazione della manifestazione con Marzia Ratti, Direttore dei Servizi Culturali e Roberta Correggi, responsabile Archivi e Biblioteche. Alle 18 si entra nel vivo con l’incontro interamente dedicato al ricordo di Arrigo Petacco, con un ritratto dello scrittore e giornalista spezzino recentemente scomparso a cura di Marco Ferrari, e la presentazione dell’ex libris, creato per l’occasione dall’artista Maura Jasoni.

Alle 21,15 primo appuntamento con Libriamoci Off, presso la Libreria Contrappunto con la presentazione del libro Parla con te. Imparare a comunicare con se stessi per vivere una vita consapevole e felice di Giorgio Boccaccio (Libera Sorgente, 2018)



Venerdì 5 ottobre alle 10, in Auditorium Beghi, mattinata dedicata ai bambini: Dentro i libri c'e' tutto...anche quello che non c'è, con il libraio sarzanese Sergio Guastini, che condurrà un'animazione letteraria con 84 libri, letti da Marco Polo, suo babbo e suo zio Matteo, nel loro viaggio fino a Ciampaluc, l'odierna Pechino. Nella stessa mattinata, alle 10.30, presso la Mediateca Regionale Ligure, proiezione del film Wonder. Tratto dall'omonimo bestseller di R.J. Palacio che in poco tempo è diventato un caso letterario in tutto il mondo, il film affronta il tema della “diversità” e della difficoltà dei bambini ad inserirsi in un nuovo contesto, diverso dalla famiglia che li ha protetti nei primi anni di vita.



Sempre presso la Mediateca, alle 17.30, si svolgerà un appuntamento interamente dedicato al teatro con la presentazione del saggio Memoria, maschera e macchina nel teatro di Robert Lepage di Anna Maria Monteverdi (Meltemi, 2018). L’autrice sarà affiancata da Giacomo Verde, videoartista e performer tecnologico.

Alle 18.30, in Auditorium Beghi la presentazione del libro di Patrick Trentini A volte corro piano (Reverdito, 2018), che racconta la corsa ai musicisti e la musica ai runner. L’Autore sarà affiancato da Massimo Guerra, giornalista. Per Libriamoci Off, alle 19 la Libreria Ricci presenterà il libro Le città da cantare. Atlante semi-ragionato dei luoghi italiani cantati di Riccardo Canesi (Edizioni Tarka, 2018). Sabato 6 ottobre Libriamoci offrirà un’altra intensa giornata di appuntamenti: alla Beghi, in Auditorium, alle 10, un appuntamento speciale con Il fondamentale ruolo dei Vigili del Fuoco nella salvaguardia e nel recupero dei Beni Culturali in occasione di calamità naturali. Incontro con i due autori del libro “Il Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco”, Marco Cavriani, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia, e Piero Cimbolli Spagnesi, docente dell’Università La Sapienza di Roma. Interverrà Leonardo Bruni, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia. L’appuntamento è dedicato agli studenti delle scuole superiori.



Nel pomeriggio, alle 15, in Auditorium Beghi, un altro magico incontro con il libraio Sergio Guastini e il suo “Il caccalibri: Sergio legge”, uno spettacolo letterario composto da 12 libri che parlano tutti dell'INNOMINABILE … Del resto si sapeva che dentro i libri c'è tutto...ANCHE QUELLO CHE NON C'E'. Incontro per tutti i bambini e per i loro genitori, l’ingresso libero, ma è consigliabile prenotare.

Sempre nel pomeriggio di sabato, alla Beghi, il pubblico potrà assistere alla presentazione di due autori straordinari. Alle 17, Valerio Valentini, scrittore e giornalista, vincitore del Premio Campiello Opera Prima 2018 presenterà il suo Gli 80 di Camporammaglia (Laterza, 2018). Ad affiancarlo, Maria Grazia Simeone, bibliotecaria. Successivamente, alle 18.30, l’apprezzato scrittore di noir, Francesco Recami presenterà La clinica Riposo & Pace. Commedia nera n. 2 (Sellerio, 2018) in compagnia di Gabriella Tartarini, lettrice.



Per Libriamoci Off, alle 19 presso la Libreria Booklet verrà presentato il libro Edelweiss di Marco Ursano (Edizioni MdS, 2018). In serata, alle 21, presso la Mediateca Regionale Ligure, un’altra bella proiezione di film, legata ad un celebre romanzo giallo di Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express, nella versione del 1974, diretto da Sidney Lumet.

Ultimo appuntamento della giornata con Libriamoci Off, alle 21.30 nella libreria Liberi Tutti con la presentazione del libro Fiori a rovescio di Stefano Tofani (Nutrimenti edizioni, 2018) e la partecipazione del gruppo LaAV Letture ad Alta Voce La Spezia. Domenica 7 ottobre giornata conclusiva della rassegna, con un pomeriggio dedicato allo Spazio Fumetto: alle 17, in Auditorium Beghi incontro con “Il fumetto e l’economia del dono”, a cura di Associazione Mammaiuto.

Mammaiuto è un’associazione formata da un collettivo di giovani autori spezzini. Dal 2011 ad oggi Mammaiuto ha pubblicato sul suo sito www.mammaiuto.it migliaia di puntate e più di 20 libri. Ha vinto premi come miglior autoproduzione nelle più importanti fiere italiane. Durante l’incontro sarà proiettato il documentario Escamotage. Non mancheranno momenti conviviali, degustazioni, merende per bambini.

