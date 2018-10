Libriamoci 2018, un venerdì fra Mediateca e Beghi

La Spezia - Venerdì 5 ottobre la rassegna “Libriamoci” entra nel vivo: molti gli appuntamenti in programma, dedicati a grandi e piccoli. Alle 10, nell’Auditorium della Biblioteca Beghi arriva il Raccontalibri Sergio Guastini con “Dentro i libri c’è tutto…anche quello che non c’è”, un’animazione letteraria con 84 libri, letti da Marco Polo, suo babbo e suo zio Matteo, nel suo viaggio fino a Ciampaluc, l’odierna Pechino. L’appuntamento è dedicato ai bambini della scuola primaria. Necessaria la prenotazione.



Alle 10.30, presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” in via Firenze, primo appuntamento con le proiezioni di film tratti da libri: dall’omonimo bestseller di R.J. Palacio, arriva “Wonder”, il film, diretto da Stephen Chbosky, è interpretato dal giovane ma già bravissimo Jacob Tremblay nei panni del protagonista e da due star come Julia Roberts e Owen Wilson in quelli dei genitori. La proiezione, preceduta dalla presentazione di Silvano Andreini, è rivolta ai ragazzi delle scuole medie inferiori. Necessaria la prenotazione.

Sempre in Mediateca, alle 17.30, Anna Maria Monteverdi presenta il suo libro “Memoria, maschera e macchina nel teatro di Robert Lepage” (Meltemi, 2018), un saggio sul teatro di Lepage, regista e interprete teatrale franco-canadese, considerato tra i più grandi autori della scena contemporanea che usa i nuovi media. Ad affiancare l’autrice, Giacomo Verde, videoartista e performer tecnologico.



Alle 18.30 ci si sposta nuovamente nell’Auditorium della Biblioteca Beghi per l’incontro con l’autore Patrick Trentini e il suo libro “A volte corro piano” (Reverdito, 2018). Il libro racconta la corsa ai musicisti e la musica ai runner. Trentini sarà presentato da Massimo Guerra, giornalista. La giornata si conclude alle 19, con la sezione Libriamoci Off, presso la Libreria Ricci, con la presentazione del libro “Le città da cantare. Atlante semi-ragionato dei luoghi italiani cantati” (Edizioni Tarka, 2018) di Riccardo Canesi, affiancato da Roberto Lamma. Per il programma completo: www.libriamocisp.it

