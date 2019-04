La Spezia - Il gruppo spezzino "Dance project" ha partecipato ad una puntata di Happy dance che va in onda regolarmente su Rai Gulp. Le ragazze sono andate in onda ieri con una performance Hip hop nell'edizione delle 17.55. La loro performance verrà riproposta il 12 aprile sempre alle 17.55. La puntata è già disponibile sul sito "Rai play".

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK